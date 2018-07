Ceilândia tem cursos culturais gratuitos

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser confirmadas presencialmente na sede do programa do dia 09 a 13 de Julho das 14h às 18h, as inscrições excedentes ficarão guardadas em um cadastro reserva para novas oportunidades.



As aulas se iniciam no dia 16 de Julho com a já tradicional aula inaugural. Na ocasião, as 5 turmas e seus respectivos instrutores irão se reunir para uma confraternização de boas vindas, a ser realizada na sede do programa localizada na Praça do Cidadão, ao final serão disponibilizados certificados.



O "Jovem de Expressão" é uma iniciativa da Caixa Seguradora, em parceria com a Rede Urbana de Ações Socioculturais, RUAS. O programa está presente na cidade de Ceilândia e tem como objetivo promover a saúde de jovens entre 18 aos 29 anos, realizando ações de terapia comunitária, prevenção à violência, ao crime e ao uso de drogas, tendo como objetivo o incentivo práticas saudáveis e empreendedoras entre a juventude.





JOVEM DE EXPRESSÃO

EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte

Inscrições gratuitas até 13 de Julho

Site do programa: http://jovemdeexpressao.com.br/inscricoes/

Jovens entre 18 aos 29 anos terão a oportunidade de participar de oficinas culturais, musicais e formativas oferecidas pelo programa Jovem de Expressão, com duração de três meses. São 5 opções de cursos que oferecem mais de 100 vagas para jovens de o todo DF.Os cursos são realizados 2 vezes por semana durante três meses, totalizando 72 horas de atividades gratuitas. Neste ciclo serão ministradas oficinas de Iniciação Teatral, Roadie, Comunicação para festivais, Produção Cultural e Danças Urbanas: Charme, Video Dance, Break .Todas as oficinas oferecidas neste ciclo tem como foco a inserção da juventude no mercado cultural, em vista deste objetivo o programa Jovem de Expressão mais um vez possibilita essa inserção por meio das atividades do Festival Elemento em Movimento. Durante todo o processo de produção que vai de Maio a Agosto, os participantes irão colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas atividades do Festival.