Ceilândia se torna palco de rock nacional até agosto

ROCK CEI

Sábado, às 16h, em Ceilândia Sul (Qr. 32).

Entrada franca. C.I:Livre.

A Casa do Cantador se prepara para receber o evento "Rock Cei". Bandas do Distrito Federal e convidados de outros estados vão animar o público na região administrativa da Ceilândia e de todo o DF com shows mensais até agosto deste ano.Para iniciar o circuito de shows, as bandas locais Conexão Baú, Zumbido, Terno Elétrico, Barbarella B e Baratas de Chernobyl vão subir aos palcos neste sábado.Idealizado pelo grupo brasiliense Baratas de Chernobyl, o evento visa valorizar a música autoral do Distrito Federal e os respectivos músicos locais.