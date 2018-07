CCSP comemora o mês do rock com programação especial

Entre os dias 4 a 27 de julho, o centro destaca a cena independente

Depois de uma programação intensa em 2017, o Centro Cultural São Paulo celebra mais uma vez o projeto Centro do Rock, durante o mês de julho, para celebrar o Dia do Rock, que acontece no dia 13 de julho.



Entre os dias 4 e 27 de julho, a Sala Adoniran Barbosa é palco para todos os tipos e vertentes do gênero, explorando a sonoridade das bandas do cenário independente ao redor do Brasil, Dos 30 artistas escalados, 18 deles são de fora de São Paulo, dando assim a chance dos paulistanos conhecerem projetos de fora do estado, de maneira gratuita.



Confira a programação completa:

Far from Alaska (RN) + Deb and the Mentals (SP)

dia 4/7, quarta

Giallos (SP) + Kalouv (PE)

dia 5/7, quinta

Papisa (SP) + Cora (PR)

dia 7/7, sábado

Stratus Luna (SP) + Bombay Groovy (SP)

dia 8/7, domingo

Oruã (RJ) + Goldenloki (SP)

dia 12/7, quinta

Sky Down (SP) + Lava Divers (MG)

dia 13/7, sexta

In Venus (SP) + Mieta (MG)

dia 14/7, sábado

Gorduratrans (RJ) + Def (RJ)

dia 15/7, domingo

Black Pantera (MG) + Molho Negro (PA)

dia 19/7, quinta

Máquinas (CE) + Astronauta Marinho (CE)

dia 20/7, sexta

Carne Doce (GO) + Bruna Mendez (GO)

dia 21/7, sábado

My Magical Glowing Lens (ES) + Bike (SP)

dia 22/7, domingo

Macaco Bong (MT) + Odradek (SP)

dia 26/7, quinta

Picanha de Chernobill (SP) + Marcelo Gross (RS)

dia 27/7, sexta

Frieza (GO) + Basalt (SP)

dia 28/7, sábado