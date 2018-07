CCBB recebe 'simulador de penâlti'

Durante o período de férias escolares, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) vai garantir a diversão da garotada com um "Simulador de Pênalti" que acompanha a exposição Museu do Futebol na Área. O simulador consiste em uma estrutura com gramado, gol, uma TV de 60' e o uso de óculos de realidade virtual.



Mostra

Pela primeira vez em seus dez anos de história, o Museu do Futebol vai levar uma parte de sua experiência para fora do estado de São Paulo. A mostra itinerante "Museu do Futebol Na Área" chega ao Rio de Janeiro no período da Copa do Mundo, quando as atenções se voltam ainda mais para o esporte mais popular do planeta.

Simulador de Pênalti

14 a 23 de julho



Museu do Futebol na Área