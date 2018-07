CCBB recebe mostra Monstros no Cinema

Também haverá uma masterclass com a pesquisadora Rita Ribeiro, com senhas distribuídas uma hora antes do evento, e uma oficina de maquiagem com Thiago Sabino, do Estúdio Carbono, que deverá receber inscrições através do e-mail monstrosnocinema@gmail.com, a partir do dia 23 de julho. Além disso, a mostra terá duas sessões BB Azul de Cinema no dia 22 de julho (domingo) às 10h30 e às 14h30, com o filme de animação "Monstros S.A.".



MONSTROS NO CINEMA

Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

12 de julho a 07 de agosto

Entrada franca

A mostra "Monstros no Cinema" faz um apanhado dos filmes de monstros que tanto aterrorizam ou encantam o público no mundo inteiro. A retrospectiva reúne os principais títulos já produzidos, entre vários estilos, períodos e nacionalidades, incluindo filmes realizados no Brasil.O projeto será uma viagem pelo tempo para mostrar como a indústria cinematográfica criou e ainda hoje consegue manter um subgênero tão rentável. Desde o começo, na Alemanha, com "Golem", passando pelos monstros clássicos dos estúdios Universal como Drácula, chegando no período da Guerra Fria e da ameaça nuclear de "Godzilla", incluindo os seres de outros planetas.Serão 39 filmes, divididos em 60 sessões. Sendo que três delas (Gremilins, A Forma da Água e Drácula de Bram Stocker) terão uma sessão com recursos de acessibilidade. A programação conta ainda com debates com o curador, com a mestre em comunicação Rita Ribeiro, com o diretor e crítico Tiago Belotti, com a mestre em cinema e audiovisual Julia Maass e com o jornalista e cineasta Sergio Moriconi.