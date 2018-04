CCBB destaca arte contemporânea da África

A partir deste sábado (28), o passado e o presente de um povo que ajudou a moldar a cultura brasileira são destaques no Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, com a abertura da exposição Ex Africa. Maior exposição de arte contemporânea africana realizada no país, a mostra traz à capital nomes que se destacam na cena artística atual, cujas obras revelam a história e o novo momento do continente que, ao mesmo tempo em que tenta se reconstruir da ferida causada por séculos de tráfico negreiro e de colonização, volta a expandir as suas cores e cultura para outras fronteiras.

Vinte artistas assinam as mais de 90 obras que integram a mostra, que tem visitação até 16 de julho. Entre as obras há esculturas, fotografias, instalações, performances, pinturas e vídeos que traçam um microcosmo da África de ontem e de hoje, por meio de quatro eixos distintos: Ecos da História, Corpos e Retratos, O Drama Urbano e Explosões Musicais.

Nomes como os do ganês Ibrahim Mahama – que monta uma gigantesca instalação na entrada do CCBB; o retratista senegalês Omar Victor Diop; o fotógrafo e ativista zimbabueano Kudzanai Chiurai e outros 15 artistas de oito países africanos se juntam aos de dois brasileiros: Arjan Martins e Dalton Paula. Afrodescendentes, Arjan e Dalton possuem obras dedicadas à herança africana na cultura brasileira. Para isso, realizaram estudos no Brazilian Quarter, bairro localizado na capital nigeriana construído por brasileiros que retornaram ao continente após a abolição da escravatura, no final do século 19.