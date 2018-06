CCBB celebra o novo cinema de Hong-Kong

Mostra tem abertura nesta quarta-feira (20) e fica em cartaz até 16 de julho

O cinema de Hong Kong se popularizou no ocidente por ter lançado astros como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat. Além dos ídolos internacionais, a produção da região é sinônimo de pluralidade, e mesmo quando ainda era uma colônia britânica, a região foi o epicentro de produção do cinema asiático, responsável por fomentar a indústria no sudeste da Ásia. Para celebrar as obras do território chinês, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a mostra Cidade em Chamas: O Cinema de Hong Kong, que tem abertura nesta quarta-feira (20) e fica em cartaz até 16 de julho.



Entre a década de 1950 e o fim dos anos 1990, Hong Kong produzia filmes de ação, musicais, melodramas e comédias, sem grande preocupação com bom gosto e com preferência pelo excesso. A indústria cinematográfica local criou, aos poucos, um forte star system incluindo nomes que viriam a se tornar populares no ocidente, como os citados Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat; e deu espaço a cineastas criativos como King Hu, Chang Cheh, John Woo, Tsui Hark e Wong Kar-wai.



O que começou como uma opção de fuga para alguns realizadores e produtores chineses no pós-guerra logo se tornou um grande e efervescente centro de produção. No seu auge, a cidade chegou a produzir 200 longas por ano. A regra em Hong Kong sempre foi clara: filme rápido e dentro do orçamento, sem limitações criativas. Os longas eram vendidos antes mesmo de serem filmados ou, por vezes, sequer escritos, só com base nos títulos e no elenco, o que garantia que mesmo os fracassos jamais dessem prejuízo.



Foi só a partir de meados da década de 1980 que os amantes do cinema e críticos ocidentais descobriram a produção local. O que começou como um culto abastecido pela venda de filmes piratas nos bairros chineses das grandes cidades foi, aos poucos, ganhando respeito, até que o cinema americano veio bater à porta e importar o talento local. É um cinema que fascinou os ocidentais justamente pela sua pluralidade e liberdade, sua recusa às regras e ao bom tom.



Com curadoria de Filipe Furtado, o festival exibe 23 longas-metragens, todos parte importante da história do cinema da região, como, por exemplo, os trabalhos dos atores Bruce Lee e Jackie Chan, e de diretores como John Woo e Tsui Hark, que já eram estrelas na China antes se consagrarem no ocidente.