CCBB Brasília recebe festival de animação

O Anima Mundi é qualificado pela Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA) e o curta vencedor do Grande Prêmio Anima Mundi é selecionado para a disputa do Oscar®.



ANIMA MUNDI 2018

Cinema e Teatro - CCBB Brasília - SCES Trecho 2 – Brasília (DF)

De 8 até 12 de agosto

*No dia 12 de agosto, os ingressos serão gratuitos para os pais.

Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Informações: www.bb.com.br/cultura

O Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, entre entre os dias 8 e 12 de agosto, recebe a 26ª edição do Anima Mundi. A programação soma 38 sessões, que apresentam um panorama com o que há de melhor no mercado da animação.Os apaixonados por filmes de animação terão a chance de participar da "Mostra Especial" de um dos mais importantes festivais do mundo, com uma seleção de filmes nacionais e internacionais de autores consagrados, em diversas técnicas de animação, para todos os gostos e idades, nas categorias: Infantis, curtas-metragens, panorama internacional, filmes de encomenda, filmes de escolas internacionais e até documentários feitos em animação!Realizado desde 1993 pelos animadores Aída Queiroz, Cesar Coelho, Lea Zagury e Marcos Magalhães o Anima Mundi é a principal plataforma de fomento à animação do país e responsável pela formação de toda uma geração de realizadores e de um público apaixonado, que todo ano lota salas de cinema e espaços do Rio e de São Paulo para assistir a curtas e longas adultos e infantis, dos mais variados temas, técnicas e origens.