Catamaran Tours entra no clima do São João

Os amantes do forró podem se preparar. Isso porque na Catamaran Tours, o ciclo junino, com muito forró pé de serra, aporta mais cedo. A empresa de passeios náuticos passa a oferecer nos finais de semana o "Catamaran do Forró", um arrasta-pé danado de bom a bordo do catamarã, com música feita pelo Trio Quixabeira ao longo do roteiro "Recife e suas Pontes", que passa por lugares históricos da capital pernambucana através das águas que cortam a cidade.





Os bilhetes para o Catamaran do Forró, que tem duração média de 1h20m, já estão à venda e podem ser adquiridos através do site www.catamarantours.com.br, onde é possível comprar de acordo com o dia desejado com antecedência ou pessoalmente na bilheteria da Catamaran Tours. A tarifa para adultos é de R$ 60 e para crianças de 6 a 10 anos, R$ 30. As vagas são limitadas. Bebidas e salgadinhos serão vendidos a bordo. Outras informações pelo número 3424-2845.

A festança acontece sempre aos sábados e domingos com embarque às 16h. A ideia, de acordo com Juliana Britto, diretora da Catamaran Tours, é valorizar e incentivar a cultura pernambucana, aproximando os recifenses e os vários turistas que passam semanalmente pela empresa da tradição local.Para animar os forrozeiros de plantão, o repertório do passeio, que não descuida do lado turístico, será repleto de clássicos do forró, o que passa por músicas de Luiz Gonzaga, o saudoso Rei do Baião; Elba Ramalho; Sivuca; Trio Nordestino; Dominguinhos e muito mais.