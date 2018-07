Casino Tropical promove seresta pop na Merceria do Braz

Continuar a ler O couvert custa R$ 15. A Merceraria do Braz está localizada na rua Visconde de Goiana, bairro da Boa Vista. Mais infomações podem ser adquiridas pelo telefone 3128.1344. E é desse encontro inusitado entre músicos de Olinda e o "cancioneiro popular brasileiro" que sambas de Cartola se transformam em pop afro latino; Altemar Dutra é sintonizado nas frequências dos seletores jamaicanos; Nubia Lafayette baila sambas funk e Dalva de Oliveira se requebra ao som do Iê iê iê da Jovem guarda.

A Mercearia do Braz dá o start, nesta sexta-feira (13), às 21h, ao projeto Férias no Braz com a banda Casino Tropical. O grupo promete levar o balanço dos sambas-canções e marchinhas, os violões de serestas e o clima romântico das gafieiras e salões de baile ao tradicional bar localizado no centro do Recife.O Casino Tropical define o seu som como "seresta pop". O grupo interpreta clássicos de "dor de cotovelo" de uma maneira que você nunca ouviu. A banda aproxima geografias musicais dos anos 1940, 1950 e 1960 aos dias atuais, rebatizando a sofrência de outrora com o frescor da modernidade pop olindense.