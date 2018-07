Casa do Cantador recebe 1ª Mostra de Cinema

Nesse contexto, Arthur decide fazer uma Mostra que une cinema e música. Assim, convidou a banda Protofonia, que já tem experiência com trilhas sonoras para teatro e filmes, para participar desse projeto.



O curador da mostra é o crítico de cinema, professor, pesquisador e jornalista paulista Sérgio Alpendre. Sua escolha se baseou na importância que os filmes têm para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica mundial. "Cada um representando uma cinematografia diferente", destaca o curador.



Na Mostra serão exibidos cinco filmes, cada um de uma nacionalidade. São eles: "Limite" (1931), filme brasileiro de Mario Peixoto, uma poesia cinematográfica, o russo "Encouracado Potemkin" (1925), eleito diversas vezes o melhor de todos os tempos; o alemão "Metropolis" (1927), de Fritz Lang, uma megaprodução futurista; o inglês "O Inquilino" (1927), de Alfred Hitchcock, longa responsável pela consagração do estilo de suspense hitchcockiano e o aclamado clássico americano "Luzes da Cidade" (1931), do cineasta inglês Charlie Chaplin.



Mostra de Cinema Casa do Cantador

De 3 a 31 de agosto sempre às sextas-feiras

Na Casa do Cantador - Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia Sul

Entrada Franca

Informações: (61) 98180-3321

Classificação Indicativa: Livre

Em agosto, Ceilândia vai receber a "Mostra de Cinema Casa do Cantador". Durante todas as sextas-feiras do mês, serão exibidos filmes clássicos com trilha sonora executada ao vivo, composta pela banda brasiliense Protofonia.Grandes diretores como Charlie Chaplin e Alfred Hitchcock estarão entre os filmes que serão exibidos no evento.O projeto que conta com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do DF tem o objetivo de levar a sétima arte para a regiões fora do Plano Piloto. "Sempre me chamou a atenção que Ceilândia não tinha uma sala de cinema", destaca o cineasta Arthur Gonzaga, idealizador do projeto.Nascido e criado na Ceilândia, Arthur sempre teve contato com a linguagem artística por meio dos avós tocadores de viola e do pai cinéfilo. Desde cedo sabia que queria ser cineasta, mas quando era mais jovem as oportunidades eram quase nulas na região. "Era um sonho fazer uma mostra na Ceilândia."