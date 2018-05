Carvalheira promove festa junina antecipada

Festa será animada pelos shows dos cantores Jonas Esticado, Avine Vinny, Felipe & Gabriel, e set do DJ Korossy

O São João é sinônimo de alegria, forró e comidas típicas. Esperada com ansiedade em todas as cidades do Nordeste, a festa junina tornou-se tão tradicional que chega a ser comemorada antes mesmo do dia oficial, 24 de junho.



Tendo este cenário como campo fértil, os produtores da agência Carvalheira promovem, nesta sexta-feira (25), a 14ª edição do São João da Carvalheira, na zona sul do Recife. Quem vai animar a festa, a partir das 23h, são os cantores Jonas Esticado, Avine Vinny, a dupla Felipe & Gabriel e o DJ Korossy.



Natural do Ceará, o jovem Jonas Esticado tem se destacado no cenário do forró com os hits "Com amor não se brinca", "Moça do espelho", "Ainda bem" e "Corona". No São João Carvalheira, o músico vai apresentar o novo show que inclui as canções do novo CD promocional, recém-lançado neste mês de maio.



Quem também se apresenta na balada é o cantor Avine Vinny. Com seu estilo único e levada particular, o cearense vai embalar a noite com sua mistura de ritmos em músicas que unem forró, sertanejo, axé e música eletrônica. No repertório estarão os sucessos "Vida de Playboy", "Namorar escondido", "Falso amor", entre outros. Quem completa o line-up é a dupla Felipe & Gabriel, queridinha na noite pernambucana, e o DJ Korossy.



A festa contará com mais uma edição do já tradicional concurso para eleger o rei e a rainha do milho. A escolha será realizada por uma comissão julgadora que vai circular pela festa e selecionar as melhores produções juninas. Ao final, os candidatos participarão de uma votação ao vivo no palco.



Para a festa se transformar num verdadeiro arraial, o dresscode pede traje matuto. Os ingressos custam R$300 (all inclusive), à venda nas lojas Noha Shoes e no site www.padraocarvalheira.com.br. Mais informações pelo telefone 3081-8130.