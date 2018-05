Carvalheira na Fogueira divulga programação completa

Luan Santana, Xand Avião e Gustavo Mioto prometem animar festa que acontece dia 23 de junho, em Gravatá, no Agreste pernambucano

O Carvalheira na Fogueira já está com o line-up definido. Depois de anunciar Luan Santana e Xand Avião, uma das festas juninas mais aguardadas do Agreste pernambucano terá também o show do cantor Gustavo Mioto. O fenômeno paulista de apenas 20 anos está despontando nas paradas musicais de todo o Brasil e já possui canções em parceria com Anitta, Cláudia Leitte e Luan Santana.



No Carvalheira na Fogueira ele vai apresentar seus sucessos, como "Anti-amor", "Impressionando os anjos", "Câmera lenta" e "Coladinha em mim" - este último possui mais de 60 milhões de visualizações no YouTube.



Além dele, haverá também a apresentação do cantor Wallas Arrais e dos DJs Ralk e Korossy. O Carvalheira na Fogueira será no dia 23 de junho no Hotel Fazenda Monte Castelo, BR232 – Km92. Os ingressos custam R$ 250 e estão à venda no site www.padraocarvalheira.com.br, na sede da Cachaçaria e nas lojas Noha Shoes.