Carnaval Boa Viagem divulga line up para 2019

O evento acontecerá de domingo à terça-feira da folia de Momo e entre os shows terá Saulo, Aviões e Melanina Carioca

O Carnaval Boa Viagem, que acontece na zona sul do Recife, chega a sua segunda edição em 2019 com ainda mais novidades. A área de aproximadamente cinco mil metros quadrados será palco desta vez para três de festa: de domingo a terça-feira, nos dias 3 a 5 de março. O evento reunirá em um só local atrações nacionais e locais em um mix de ritmos que pede a folia.



No domingo, 3 de março, primeiro dia de evento, a festa receberá Alceu Valença, ícone do carnaval do Recife, enaltecendo a cultura do estado em uma apresentação com muito frevo para os presentes. Se apresentam ainda Matheus e Kauan, Mano Walter, Banda Eva e uma atração surpresa completam o time de feras.



Na segunda-feira, dia 4, a festa continua com o fenômeno Aviões. Com agenda lotada e disputada nos quatro cantos do país, a banda é atração confirmada na folia junto com o baiano Saulo, que levará muito axé para a ocasião, que ainda contará com a dupla Zé Neto e Cristiano, Melanina Carioca e DJ Jopin.



A terça-feira da folia de Momo, dia 5, terá um clima ainda mais especial. Multicultural, a festa terá Spok Frevo encerrando a programação com sucessos do ritmo do Estado, além de receber uma das maiores duplas sertanejas do país, Jorge e Mateus. Finalizando com chave de ouro, a despedida ainda contará com Latino, a banda Timbalada, Wallas Arrais e um DJ internacional.



Com open bar premium, os ingressos custam, na pré venda, R$ 330, por dia, à venda na loja ShortCo no Shopping RioMar e no site www.carnavalboaviagem.com.br.