Carmen, de Bizet, estreia no teatro de Santa Isabel

Uma das óperas mais encenadas do repertório clássico mundial, Carmen, de Georges Bizet, chega ao Recife nesta semana. Será no Teatro de Santa Isabel, centro da cidade, na quinta (14), às 20h, sexta (15), às 16h e 20h, e domingo (17), às 19h. O espetáculo tem aproximadamente 2h30 de duração e foi inspirada no romance homônimo escrito por Prosper Mérimée.



Nestes três dias, a ópera de Bizet será apresentada em versão condensada, acompanhada de piano e contando com a narração realizada pelo maestro Wendel Ketlle que fará a ligação entre as principais árias da obra. Na sexta à tarde, o espetáculo será para alunos da rede de ensino público estadual.



A obra, estreada em 1875 em Paris, conta em quatro atos a história de uma bela cigana (a mezzosoprano Jéssica Soares) que, com seu temperamento forte e indomável, conquista o cabo Don José (o tenor Ediel Rodrigues), que por ela se amotina contra seus superiores e deserta, enlouquecendo quando ela volta suas atenções para o toureiro Escamillo (o barítono Rodrigo Cruz).





A produção recifense contará com a participação do Coro de Solistas da Academia de Ópera e Repertório da UFPE, com o Coro de Câmara do Conservatório Pernambucano de Música e a orquestra será a Sinfonieta da UFPE. Os figurinos são de Marcondes Lima e a realização da Gárgula Produções. No total, são mais de 60 pessoas envolvidas no projeto, entre solistas, cantores dos dois corpos, produtores, etc.



Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), à venda na bilheteria do teatro. A realização é da Gárgula Produções, Academia de Ópera e Repertório da UFPE e da Sinfonieta UFPE, e conta com o incentivo do Funcultura.