A Carioquíssima na Roça, que este ano já realizou edições na Praia Vermelha, no Museu da República e no Lagoon, agora chega ao Morro da Urca, pela primeira vez no alto do Bondinho do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade. Música, comidas típicas, decoração e moda estão entre as atrações.

Dois shows de forró estão na programação da festa, com as bandas Conterrâneos e Trio Estopim, nos dois dias de evento, sábado (28) e domingo (29), a partir das 17h30. O DJ Alex Slama ainda toca nos intervalos.

Além disso, ao todo, serão 25 expositores de moda, decoração e acessórios, além de 18 de gastronomia, com direito a comidas típicas, é claro. Alguns destaques são Patavinas, Hagar, Gastrobike, FA Chocolates e California Dreamin. A cerveja oficial do evento será a Noi.



Sábado (28), das 11h às 13h, ainda acontece Bondinho das Crianças no Anfiteatro do Morro da Urca, com quadrilha, corrida do saco, cabo de força, entre outras brincadeiras.

Cariocas e moradores do Rio e Grande Rio pagam a metade no valor dos bilhetes, com apresentação de RG original e comprovante de residência.

BONDINHO PÃO DE AÇÚCAR

Avenida Pasteur, 520, Urca.

Telefone: (21) 2546-8433.

Sábado (28) e domingo (29), das 10h às 19h50.

R$ 42 (adulto) e R$ 21 (crianças de 6 a 12 anos).