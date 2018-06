Capital tem programação diversa para o Dia dos Namorados

O Filé do Amor é preparado com filé alto grelhado na redução de vinho do Porto e canela. Acompanha riso al salto (arroz grelhado) recheado com muçarela. A porção é individual e sai a R$ 54,90.

Empório Árabe, a Dolce Far Niente e o MaYuu Sushi, comandados pela chef Lídia Nasser. Os três terão pacotes especiais para a comemoração do Dia dos Namorados. As três casas oferecerão menus compostos por entrada, prato principal e sobremesa, harmonizados com vinho ou espumante. O preço é de R$ 285 por casal. Reservas pelo (61) 3436-0063, ( 61) 3382-0927. (61) 3345-4267.

trabalhará com almoço e jantar, das 12h às 15h e das 19h à 0h. O cardápio terá opções de entradas, pratos principais, drinques e o mix de sobremesas da chef (R$ 54). No jantar, quem comprar um prato Especial – com frutos do mar, a R$ 149,00; ou com carne Premium, a R$ 139,00 – ganha uma taça de espumante Casa Valduga. Reservas pelo (61) 3443-2089.





Villapiana Massas Artesanais (310 Norte), é possível encomendar

(61) 3544-3796.

Uma outra boa opção é ofertada pelo restaurante Canttucci Bistrô (403 Norte). A casa oferece menu especial nos dias 11 e 12 de junho (R$190, o casal), assinado pelo chef Rodrigo Melo, pensando naqueles que queiram antecipar as comemorações. Está aceitando reservas para os dois dias, através do telefone (61) 3328-5242. As pessoas que que reservarem com antecedência tem a opção de deixar uma mensagem e o Cantucci colocará em um envelope com o nome do convidado (a).No Vila Cinco (aeroporto e Brasília Shopping), a comemoração já começou.Para os casais fãs de rodízio o D'Lurdes – Delícias de Minas (Águas Claras) é especial para os comilões. No jantar, a casa trabalhará com rodízio de pizzas, massas e caldos com bebidas inclusas ao preço de R$ 79,80 por casal. Estão inclusos todos os sabores (mais de 40), até mesmo os exóticos, como pizza de pamonha, carbonara, cachorro-quente e alfajor.Ainda em Águas Claras, outras opções são oNo Pontão do Lago Sul, os restaurantes Mormaii Surf Bar, Sallva Bar & Ristorante, Soho, Manzuá e BierFass Lago, além de promoções, oferecem programação musical. Informações específicas sobre cada restaurante podem ser obtidas no telefone (61) 3364-0580.Para os fãs de música, o TAJ Brasília (SCES Trecho 2) traz três sugestões de cardápio para um jantar a dois com desconto de 25%, além de open bar de vinhos e espumantes selecionados pelo local, das 19h30 às 23h30, ao som de Jonas Campelo com seu saxofone. Os ingressos custam a partir de R$15. Dúvidas podem ser esclarecidas no (61) 3877-1821.No Universal (210 Sul), a casaJá para quem não quiser sair de casa, nomassas e molhos artesanais da cozinheira Elô Mathias. São duas opções, compostas por entrada e prato principal para dois, e ainda uma garrafa de vinho. Os valores vão de R$ 149 a R$ 179. Encomendas pelo

Para os casais fitness, haverá aula de Dance Mix temático do Dia dos Namorados na Bodytech Asa Norte. O evento será na terça (12/6), das 17h30 às 18h30, na sala Sky e contará com músicas temáticas, balões e degustação com parceiros.

Por fim, para aqueles que apenas desejam relaxar juntos o Eliá Spa (SCES Trecho 2) montou pacotes exclusivos para a data. Com direito a Ritual de boas vindas, escalda-pés esfoliação de açúcar e mel, hidratação com iogurte natural aromático, massagem sublime aromática e degustação de chá de menta com frutos secos por R$349,00 (casal). Ainda há opções para os casais que desejam ter uma experiência relaxante em meio ao Lago Paranoá, abordo de uma lancha. Mais informações podem ser obtidas no site www.eliaspa.com.br