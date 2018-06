Capital recebe primeira Semana de Cinema Italiano

Cinco longas serão exibidos com legendas em português

A mostra "Fazer Cinema – Primeira Semana do Cinema Italiano no Mundo" chega a Brasília hoje como parte de uma nova iniciativa de promoção da produção cinematográfica italiana no exterior. A Embaixada da Itália, responsável pelo evento na capital, levará ao Cine Brasília uma seleção de filmes italianos em áudio original, legendados em português.



Cinco longas serão exibidos em um período de uma semana. O evento se inicia com a projeção do filme "La kryptonite nella borsa", de Ivan Cotroneo. O longa narra a história de Peppino, que vai morar com seus tios depois que sua mãe fica depressiva. Quando seu primo é morto por um ônibus, ele mergulha no mundo da fantasia para lidar com as realidades da vida.



Para encerrar a maratona será exibido uma comédia "Scialla!", de Francesco Bruni. O protagonista, Bruno, é um professor rigoroso e melancólico, que vive uma vida tranquila até descobrir que um estudante, adolescente extrovertido e rebelde, é o filho dele.



Fazer Cinema – Primeira Semana do Cinema Italiano no Mundo

Cine Brasília

De 4 a 9 de junho, às 20h30

Entrada franca.

Classificação indicativa: 14 anos