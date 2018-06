Capital recebe pela primeira vez festival Aloha Spirit

Em seguida, às 17h30, é a vez do Festival Aloha Spirit de Cinema. Na programação, os filmes "Trekking ao Acampamento Base do Everest"; "Freediving a Puro Pulmón"; "Trekking Torres del Paine"; "Leme ao Pontal"; "Tríplice Coroa de Downwind"; "Novos Horizontes"; "Sangue Latino" e "O Incansável Jonas Letieri. Todos os filmes serão abertos ao público e com entrada franca. A classificação indicativa é livre. Todos os filmes terão tradução em Libras.



No sábado, dia 23, é a vez do Luau Aloha Spirit, em celebração aos 10 anos do evento. A partir das 18h30, o DJ Tadeu Miura comanda as pick ups. Em seguida, às 20h, é a vez da banda O Gabba, tocando clássicos do rock internacional, como Elvis Presley, Beatles, U2, The Police, Led Zeppelin entre outros.



FESTIVAL ALOHA SPIRIT - ETAPA BRASÍLIA

De 22 a 24 de junho

Pontão do Lago Sul

Classificação livre

A programação completa do Festival encontra-se no site http: www.alohaspirit.com.br

Brasília recebe pela primeira vez às margens do Lago Paranoá o maior evento de esportes aquáticos da América Latina e um dos três maiores eventos de esportes aquáticos do mundo, o "Festival Aloha Spirit". Em terra firme muitas atrações aguardam o público e os competidores.A programação do evento inclui luau, apresentações musicais, transmissão de jogos da Copa e o Festival Aloha Spirit de Cinema, patrocinado pela booking.com e com realização do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet. O festival contará ainda com uma variedade de curtas e longos relacionados a esportes outdoor.Na quinta-feira, dia 21, o Aloha Spirit de Cinema transmite o filme "Moana – Um Mar de Aventuras", dos Studios Disney. A ação levará 200 crianças da rede pública de ensino ao local. Na sexta-feira, dia 22, haverá transmissão do jogo Brasil x Costa Rica na arena, a partir das 9h.