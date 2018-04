Cantucci cria menu que harmoniza com uísques

Menu será dividido em três etapas, cada uma harmoniza com um rótulo do uísque Johnnie Walker

O Cantucci Bistrô (403 Norte) promove o 1º Cantucci Harmoniza, jantar harmonizado com uísques Johnnie Walker nesta quinta (5). A refeição será dividida em três etapas, com um rótulo específico para cada etapa. Ao final da refeição, o participante poderá levar para casa um copo exclusivo da Johnnie Walker.



O chef Rodrigo Melo, que assina o cardápio da casa, comanda a harmonização da noite ao lado do mixologista Gustavo Guedes, que assina a carta de drinques, para falar sobre sabores e combinações da bebida com diferentes possibilidades de pratos.



Na primeira etapa será servida como entrada a Bruschetta de Queijo Gruyérè com Praliné de Amêndoas. Para harmonizar, o clássico drinque Whisky Sour (Coquetel de red label com limão e tlicor triple sec).

Na segunda etapa, o prato principal será o Risoto de Pato flambado no uísque com cebola roxa caramelizada. Para acompanhar, a bebida da vez é o rótulo Black Label. Na terceira etapa, como sobremesa, o Mousse de chocolate belga, whisky e raspas de laranja. O rótulo Gold Label é a pedida da vez, fechando o cardápio de harmonizações em grande estilo.



1º CANTUCCI HARMONIZA – COM UÍSQUES JOHNNIE WALKER

CLN 403 Bloco E, loja 3-

Quinta-feira(05), às 20h

Inscrição: R$120,00 (https://www.sympla.com.br/cantucci-harmoniza-com-johnnie-walker__266178)

Informações: (61) 3328-5242