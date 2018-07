Cantucci Bistrô realiza Festival de Jazz

Até o final do mês, todas as quintas e sábados contarão com trilha sonora especial

Aliado à boa gastronomia, o Cantucci Bistrô (403 Norte) aproveita a atmosfera romântica e aconchegante do Inverno para apresentar, durante todo o mês de julho, o Festival de Jazz no Cantucci, sempre às quintas-feiras. Os sábados também terão trilha sonora distinta.



Para o dia 19, a inspiração vem dos duos de baixo acústico e guitarra. O guitarrista, violonista e compositor brasiliense Eudes Carvalho junta-se ao contrabaixista Eudimar de Carvalho para releituras de um repertório recheado de jazz e clássicos da Música Popular Brasileira, bem como composições próprias de Eudes, formado pela Escola de Música de Brasília (BEM).



Para fechar a programação das quintas-feiras do mês, o baixista Lucas Fernandes e o pianista Filipe Togawa apresentam no dia 26 uma coletânea de jazz e música brasileira envolvida por composições autorais, com espaço para a criação espontânea e a improvisação.



Nos sábados, o almoço também é acompanhado por uma trilha sonora especial, o Sábado Acústico. No dia 14,músicas de Hermeto Paschoal, Azymuth e nordestinas, em ritmo de jazz, além de autorais de Carlos Pial (percussão) e Marcinho Silva (teclado). No dia 21, Wagner Malta e o instrumentista Cacau Alencar apresentam autorais e releituras de músicas regionais. Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Geraldo Azevedo, Chico César e outros ícones da MPB. Fechando o mês, no dia 28, show solo de Nathalia Lima, vencedora da categoria Melhor Arranjo no Festival de Música da Nacional FM de Brasília em 2017, irá explorar ritmos como o samba, o choro, as baladas intimistas e canções com tom regional.





CANTUCCI BISTRÔ

CLN 403 Bloco E, loja 3- (61) 3328-5242

Festival de Jazz

Todas as quintas-feiras de Julho, das 19h30 às 22h

Sábado Acústico

Todos os sábados, das 13h às 15h

Couvert R$ 10