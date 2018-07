Cantora Jesuton traz os sucessos do seu álbum para o DF

Cantora inglesa se apresenta na próxima semana na capital federal dentro do complexo Ice Park

A cantora inglesa Jesuston desembarca na capital federal na próxima semana para um show inédito no complexo Ice Park. Formado por musicas autorais, o show irá apresentar as canções do primeiro álbum da artista intitulado de "Home".



No disco mais recente da carreira da cantora, o repertório, formado por composições em inglês, conta com 12 faixas participações de Seu Jorge na música Don’t Think So; e Dani Black, no single Fragile. Já o italiano Salvatore Cafiero fica responsável pela guitarra na faixa Vultures.



"O disco é feito de músicas autorais pela primeira vez, então eu vejo este trabalho como se fosse o meu primeiro álbum. O conceito central do disco é uma conversa constante sobre estar e não estar, uma busca, uma viagem de transformação onde você sai de um lugar e vira como que uma versão alterada de si mesmo", revela Jesuton.



Jesuton e Banda – Jazz, Blues & Soul, dia 28 de julho, às 21h, no Ice Park (Pontão do Lago Sul). Ingressos: R$ 50 (meia), em bilheteriadigital.com ou na Central de Ingressos do Brasília Shopping. C.I:14 anos.