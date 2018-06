"Candangus – Dança e Concreto" narra a história de Brasília

A história da cidade será contada em forma de dança e música

A Street Jam Cia. de Dança, uma das maiores companhias da dança Hip Hop do DF, estreia, no dia 22 de junho, o espetáculo "Candangus – Dança e Concreto". Trata-se de uma homenagem à capital do país, cujo conjunto urbanístico modernista é Patrimônio Cultural da Humanidade.



Com direção e coreografia de Giovanni Carvalho, o espetáculo se utiliza de dança e música para celebrar os trabalhadores anônimos que construíram Brasília. O nome do espetáculo, inclusive, faz uma relação entre o nome científico em latim da borboleta Ouleus fridericus candangus, endêmica do bioma cerrado, e o apelido dado aos construtores, chamados de candangos. Os protagonistas do espetáculo interpretam estes guerreiros, vindos de todos os estados para erguer a nova capital.



As coreografias marcantes mostram a criação do Plano Piloto, remetendo à Juscelino Kubitschek e aos monumentos da capital federal. O espetáculo faz, ainda, uma passagem para as cidades satélites que desenvolveram-se depois, as regiões administrativas, ressaltando também a difusão do hip hop para as mesmas.



CANDANGUS – DANÇA E CONCRETO

Teatro Sesc Paulo Autran (CNB 12, AE 2/3, Taguatinga Norte)

Dias 22, 33 e 24 de junho

Entrada franca mediante 1 kg de alimento não perecível

Informações: 3451-9103

Classificação livre