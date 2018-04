Camelo Rafiq inspira livro de jornalista

Metade do valor da venda será doado para creche da Estrutural

A jornalista Naiobe Quelem atrelou sua paixão por histórias infantis a Brasília em uma obra única. "As Aventuras de Rafiq em Brasília", livro de colorir com ilustrações de Kiko Nascimento e Borges Madureira, será vendidono restaurante Empório Árabe.



A obra custa R$ 10, e metade do valor arrecadado será doado à creche Crianças Movendo os Céus, da Cidade Estrutural.Na história, o camelo Rafiq conta suas aventuras por Brasília.



LIVRO

As aventuras de Rafiq em Brasília

à venda neste final de semana no Empório Árabe (Águas Claras e 215 Sul). R$ 10.