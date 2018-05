Caixa Cultural promove debate sobre arte contemporânea

Gratuito, evento acontece nesta sexta-feira (25) e tem como público-alvo, professores universitários, artistas, estudantes

A Caixa Cultural Recife e as Faculdades Integradas Barros Melo (Aeso) firmaram uma parceria para promover a atividade #falandosobre Arte Contemporânea. O objetivo é atrair professores, estudantes, artistas e interessados no assunto em geral para uma tarde de troca de conhecimentos. Primeiro, uma visita-guiada na 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas e, depois, uma mesa de debate. O evento é nesta sexta-feira (25), às 14h, e a entrada é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.



A mesa de debate reunirá o arte-educador Emerson Pontes, a jornalista Vanessa Angeiras e os professores da Barros Melo, Milena Travassos e Eduardo Queiroga. Serão abordadas questões como as linguagens que circulam a construção das obras e a absorção dos diferentes públicos: visitantes em geral, artistas, comunicadores, crianças e jovens. E a partir da análise dessas linguagens, se direcionam ideias educativas em torno de um conjunto de obras que desejam provocar leituras diversas, reflexões e inquietações.



O mote do encontro é a 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas que traz 37 obras de 30 artistas provenientes de estados de todas as regiões do país. O maior objetivo do projeto é abrir as portas e dar visibilidade para que novos artistas divulguem trabalhos em artes visuais. A seleção dos artistas participantes desta edição foi feita a partir de um edital de seleção pública e a curadoria é assinada pela pernambucana Liliana Magalhães.



A 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas encerra sua passagem por Recife no dia 27 de maio, e o debate sobre Arte Contemporânea é uma das ações que marcam o final da passagem da mostra pela capital pernambucana. A exposição passa, ainda em 2018, por Salvador, Curitiba e Porto Alegre, encerrando a itinerância por oito cidades do Brasil. Mais informações: 3425-1915.