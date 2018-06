Caixa Cultural Recife homenageia movimento Armorial

No mês de junho, a Caixa Cultural Recife, na região central da cidade, homenageia o movimento Armorial. Essa corrente artística voltada à arte erudita que utiliza a cultura popular nordestina como expressão para a literatura, música, pintura, gravura, escultura, dança e teatro. O centro começa a programação de artes visuais e música com a exposição "Armorial: da Pedra do Reino ao Ponteio Acutilado", e segue a aba orquestrada com concertos entre esta terça-feira (12) e sábado (16).





Nesta terça-feira (12), às 19h, a Orquestra Criança Cidadã (OCC) dá início à programação musical temática do movimento Armorial. Sob regência do maestro Nilson Galvão Jr., os naipes de cordas, flautas transversas e percussão executam obras memoráveis dos cinco principais compositores ligados ao Armorial. A apresentação é gratuita, com senhas distribuídas uma hora antes do espetáculo.



O concerto abre com a suíte em três movimentos Sem lei nem rei, de Capiba (1904-1997), baseada no romance homônimo de Maximiano Campos (1941-1998), e dá sequência com Cipó branco de Macaparana, de Cussy de Almeida (1936-2010), violinista, compositor e primeiro diretor musical da Orquestra Criança Cidadã.



Ariano Suassuna é diretamente homenageado na terceira peça: a suíte A Pedra do Reino, do violista, compositor e polímata Jarbas Maciel (1933), seguida pelas Três peças nordestinas, de Clóvis Pereira (1932), uma das músicas preferidas do repertório da OCC. O encerramento fica por conta de Chegança, de Benny Wolkoff (1921-1995), violinista da célebre Orquestra Armorial e compositor, como Cussy de Almeida.



Por fim, de quarta-feira (13) a sábado (16), o ponto de cultura recebe o encontro entre o compositor Antônio Madureira (PE) e o grupo Rosa Armorial (PR), que juntos prometem um belo percurso para contar a história da Música Armorial nascida no nordeste do Brasil na década de 1970 e que permanece viva pelas mãos de músicos de sua origem e de jovens instrumentistas.



Além de composições do próprio Madureira, como Aralume e Lancinante, o concerto de 1h30 traz obras de Eduardo Gramani, Antonio Nóbrega, Egildo Vieira, Guerra Peixe, e de jovens compositores do próprio Rosa Armorial, como Marcela Zanette e Du Gomide. As sessões acontecem sempre às 20h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia), disponíveis a partir das 10h desta terça (12), na bilheteria do local.

A exposição "Armorial: da Pedra do Reino ao Ponteio Acutilado" pretende recuperar parte história do Movimento Armorial, aproximadamente 45 anos depois. A mostra reune obras dos xilogravadores Gilvan Samico e Romero de Andrade, do multiartista Sérgio Lucena, além de fotos, documentos e registros das experiências em música, literatura, teatro e dança de grupos, como o Balé Armorial do Nordeste, a Orquestra Armorial de Câmara, a Orquestra Romançal e o Quinteto Armorial.O objetivo é não só relembrar as raízes desse movimento, mas também mostrar os desdobramentos e influências na produção individual desses artistas e nos trabalhos dos anos seguintes, assim como a atualidade dessas discussões até hoje. A mostra fica em cartaz até o dia 5 de agosto, na maior galeria da Caixa Cultural Recife. A visitação é gratuita.