Caixa Cultural estreia mostra com filmes da Rússia

A menos de um mês do início da Copa do Mundo, quando todos os olhos estão se voltando à Russia, país-sede do campeonato de seleções nacionais deste ano, estreia na Caixa Cultural, nesta terça (22), a mostra Nouvelle Vague Soviética, com uma seleção de 21 filmes que jogam luz nos anos de abertura do regime comunista do período pós-Stalin.



Na década de 1960, dentro da principal universidade de cinema do bloco da antiga União Soviética, a VGIK, sob a tutela de Mikhail Romm, nascia um cinema moderno. Entre suas principais figuras, há nomes conhecidos, como Andrei Tarkovski ("Andrei Rublev"), Sergei Parajanov ("A Sombra dos Antepassados") e Andrei Konchalovski ("O Primeiro Professor").



Na lista, há ainda filmes foram banidos na época, pelo regime de Kruschev, e só puderam ser lançados anos depois, caso de "A Comissária", filme de Aleksandr Askoldov que ficou 20 anos nos arquivos da KGB e que fez o diretor ser exilado de Moscou e proibido de realizar filmes. O longa marca a sessão de abertura, nesta terça (22), às 18h30.



Outro episódio icônico foi o de "Difícil ser um Deus", projeto iniciado em 1968 e que só foi concluído por Aleksey German em 2013, no ano de sua morte. O filme será exibido nos dois próximos sábados, dias 26/5 e 2/6, às 17h30 e 15h45, respectivamente.



Talentos ainda não descobertos, como Khutsiev, Panfilov, Klimov, Sheptiko e Chukrai, também compõem a seleção de diretores que assinam longas presentes mostra, que fica em cartaz somente até o dia 3 de junho.



"Nossa seleção abordou as figuras que fizeram parte deste momento de efervescência artística. Tentamos fazer um panorama que ao mesmo tempo misture o momento histórico e que nos revele a singularidade artística destes realizadores, eventualmente trazendo também para a mostra o que julgamos ser os seus melhores filmes", conta Pedro Henrique Ferreira, que assina a curadoria ao lado de Thiago Brito.



Dentro da programação da mostra, ainda será realizado um debate, com o tema o Cinema Sovie´tico Moderno, com participação de Hernani Heffner e Luiz Carlos Oliveira Jr, sábado (2/6), às 19h; e um curso intitulado O Cinema Soviético na Era do Degelo, com aulas de quarta (23) a sexta (25), sempre às 14h30.



CAIXA CULTURAL

Av. Almirante Barroso, 25, Centro.

Telefone: (21) 3980-3815.

Estreia terça (22). Até 3/6.

R$ 4.





Programação completa



Terça (22)



CINEMA 1

18h20 - Sessão de Abertura "A Comissária" (1967/88), de Aleksandr Askoldov



CINEMA 2

16h - "Quando Voam as Cegonhas" (1957), de Mikhail Kalatozov



Quarta (23)



CINEMA 1

14h30 - Curso O Cinema Soviético na Era do Degelo

17h - "Balada de um Soldado" (1959), de Grigory Chukhrai

19h - "Cinco Tardes" (1979), de Nikita Mikhalkov



CINEMA 2

16h50 – "Não Há Caminho sob o Fogo" (1968), de Gleb Panfilov

18h40 - "Nove Dias de um Ano" (1961), de Mikhail Romm



Quinta (24)



CINEMA 1

14h30 - Curso O Cinema Soviético na Era do Degelo

16h45 - "Soy Cuba" (1964), de Mikhail Kalatozov

18h50 - "Tio Vânia" (1971), de Andrei Konchalovsky



CINEMA 2

17h30 - "O Início de uma Era Desconhecida" (1967), de Andrei Smirnov e Larisa Shepitko

19h05 – "Meu amigo Ivan Lapshin" (1986), de Aleksey German



Sexta (25)



CINEMA 1

14h30 - Curso O Cinema Soviético na Era do Degelo

16h50 - "Stalker" (1979), de Andrei Tarkovski

19h30 - "Bem-vindo ou Entrada Proibida" (1964), de Elem Klimov



CINEMA 2

14h50 - "Escrava do Amor" (1976), de Nikita Mikhalkov

17h30 – "Tenho Vinte Anos" (1962/65), de Marlen Khutsiev



Sábado (26)



CINEMA 1

17h - "Andrei Rublev" (1966), de Andrei Tarkovski



CINEMA 2

15h - "A Sombra dos Antepassados Esquecidos" (1964), de Sergei Parajanov

17h30 - "Difícil Ser um Deus" (2013), de Aleksey German



Domingo (27)



CINEMA 1

16h - "Chuva de Julho" (1967), de Marlen Khutsiev

18h10 - "Vá e Veja" (1984), de Elem Klimov



CINEMA 2

15h - "Primeiro Professor" (1965), de Andrei Konchalovsky

18h40 - "A Ascensão" (1977), de Larisa Shepitko