Caixa Cultura tem programação de férias para crianças

A programação também conta com o Varal de Histórias (contação de histórias); vivência musical com Os Buriti; visitação no "Motor-Home Carneirinho", ônibus onde a companhia viaja pelo Brasil; e oficinas de percussão com o Grupo de Maracatu Lua Nova. Aos domingos, os visitantes podem participar da Feira de Troca de Brinquedos, onde as crianças irão compartilhar experiências e valores solidários ao trocar brinquedos umas com as outras.



Para participar das oficinas, vivências e das contações de histórias, os ingressos devem ser retirados na bilheteria da Caixa Cultural 30 minutos antes das atividades.



FÉRIAS NA CAIXA – EXPLORANDO SOMBRAS E HISTÓRIAS

Caixa Cultural Brasília (SBS Q.4 – Lote 3/4 – Anexo do Edifício Sede da Matriz – Térreo)

De 18 até 29 de julho – de quarta a domingo

Classificação: Livre

Entrada franca

Mais informações: www.osburiti.com.br

A companhia "Os Buriti" preparou uma divertida programação de férias para a criançada, na Caixa Cultural Brasília. É o projeto "Férias na Caixa – Explorando Sombras e Histórias". Com dois ambientes lúdicos, o "Espaço Sombra" e o "Espaço Histórias" ficam abertos para visitação de 18 a 29 de julho na Caixa. Entre as atividades, estão previstas oficinas, contações de histórias e feira de troca de brinquedos.O projeto é uma realização da Cia Os Buriti com parceria da Cia Lumiato. O "Espaço Histórias" é preparado para receber os visitantes com livros para leitura e desenhos para colorir. Um ambiente aconchegante, que incentiva a leitura e a imaginação.No "Espaço Sombra", os visitantes podem explorar o teatro de sombras nas suas mais variadas formas. Tecidos pendurados, lanternas, moldes de figuras e adereços prometem surpreender as crianças e seus acompanhantes com as múltiplas possibilidades de transformação das suas próprias silhuetas e sombras.