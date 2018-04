Estrelado por Bruce Willis e Haley Joel Osment, "O Sexto Sentido" conta a história de um o menino com o dom de ver gente morta. O longa foi dirigido por M. Night Shyamalan. Dono de um talento especial para criar histórias sinistras, ele emplacou outros grandes sucessos como "Corpo Fechado" (2000) e o mais recente "Fragmentado" (2016), que são parte de uma trilogia a ser encerrada com "Glass".Com elenco encabeçado por Robert De Niro, Dakota Fanning e Famke Janssen, a trama de "O Amigo Oculto", dirigido por John Polson, é sobre uma garotinha que cria um amigo imaginário chamado Charlie, com quem costuma brincar de esconde-esconde, mas ele acaba se revelando um espírito do mal, perverso e vingativo, capaz de causar terríveis acontecimentos em torno da família da menina.Sala 1 – Villa-Lobos23h30 – Um lugar Silencioso (A QUIET PLACE – Dir. John Krasinski, 90min);01h30 – O Amigo Oculto (HIDE AND SEEK – Dir. John Polson, 101min);03h30 – Filme-SurpresaSala 2 – Candido Portinari23h50 – Um Lugar Silencioso (A QUIET PLACE – Dir. John Krasinski, 90min);01h50 – O Sexto Sentido (THE SIXTH SENSE – Dir. M. Night Shyamalan, 107min);04h00 – Filme-SurpresaSala 3 – Oscar Niemeyer00h10 – Um Lugar Silencioso (A QUIET PLACE – Dir. John Krasinski, 90min);02h20 – O Sexto Sentido (THE SIXTH SENSE – Dir. M. Night Shyamalan, 107min);04h20 – Filme-SurpresaSala 4 – SPCINE CAIXA Cultural Aleijadinho00h20 – Um lugar Silencioso (A QUIET PLACE – Dir. John Krasinski, 90min);02h20 – O Amigo Oculto (HIDE AND SEEK – Dir. John Polson, 101min);04h20 – Filme-SurpresaTel: (11) 2894 5781Site: www.caixabelasartes.com.br R$ 36