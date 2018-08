Caixa Belas Artes exibe 'O Escafandro e a Borboleta'

Longa paz parte do projeto Cineclube da Morte

Na edição de agosto do projeto Cineclube da Morte, que acontece nesta terça-feira (7), o filme escolhido para o debate acerca da morte e do luto é o clássico francês "O Escafandro e a Borboleta" (2007). Depois da exibição do longa, que começa às 19h50, acontece um debate com Dra. Ana Claudia Arantes e Tom Almeida, idealizadores do projeto.



Inspirado na autobiografia homônima,"O Escafandro e a Borboleta" narra a história de Bauby, editor-chefe da revista Elle. Aos 43 anos e apaixonado pela vida, Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) sofre um derrame. Vinte dias depois, acorda. Ainda lúcido, o francês desenvolve uma rara paralisia: o único movimento que lhe resta no corpo é o do olho esquerdo. Ele se recusa a aceitar o destino e aprende a se comunicar com o olho. Para seguir com a nova condição, Bauby se conforta com sua imaginação e memória.



CAIXA BELAS ARTES

Tel.: (11) 2894 5781

Terça-feira (7), às 19h50

R$ 22