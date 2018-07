Caixa Belas Artes exibe filmes controversos de Ingmar Bergman

Em comemoração aos 100 anos de Bergman (1918 - 2017), o Caixa Belas Artes monta uma programação especial em homenagem ao cineasta sueco, um dos mais importantes da história do cinema. Entre os dias 19 e 25 de julho, o cinema celebra a mostra "Lado B".

O festival exibe nove filmes:"Noites de Circo" (1953), "Sorrisos de Uma Noite de Amor" (1955), "O Rosto" (1958), "Através de Um Espelho" (1961), "O Silêncio" (1963), "Persona" (1966), "A Hora do Amor" (1971), "O Ovo da Serpente" (1977) e "Sonata de Outono" (1978). Todos eles dividiram a opinião da crítica e do público ou não receberam tanta atenção quanto os longas mais famosos do cineasta.



A escolha de cada filme pontua fases importantes da carreira do cineasta, a começar por "Noites de Circo", obra deixada de lado pela crítica e pelo público na época do lançamento, e que representa o marco inicial de sua longa parceria com o diretor de fotografia Sven Nykvist, colaboração essa que resultou em dois Oscar de Melhor Fotografia, por "Gritos e Sussurros", em 1974, e "Fanny & Alexander", em 1984.

Já "Sorrisos de Uma Noite de Amor" marca como o primeiro grande sucesso de bilheteria de de Bergman. Com fotografia de Gunnar Fischer, outro colaborador recorrente de do cineasta, "O Rosto", situado no século 19, pode ser visto como um atípico filme de "terror" na filmografia do diretor, no qual ele arrisca-se a repetir o universo dos artistas do palco, assim como ocorreu no subestimado "Noites de Circo". Dando início à Trilogia do Silêncio, completada por "Luz do Inverno" e "O Silêncio", "Através de Um Espelho" tem como principal particularidade o fato de ser o primeiro filme de Bergman ambientado na Ilha de Faro. Com história inspirada em outro longa dele próprio, "Prisão", de 1949, esse drama psicanalítico lhe rendeu o segundo Oscar de Melhor Roteiro Original, em 1963, precedido por "Morangos Silvestres", em 1960.



Considerado um dos 10 melhores filmes de 1963 pela revista francesa Cahiers du Cinéma, "O Silêncio" remete diretamente a temas abordados em "Persona" e "Gritos e Sussurros": a morte e a solidão humana. De volta à Ilha de Faro, Bergman realizou uma das suas maiores obras-primas: "Persona", que narra a história de uma atriz que larga a carreira e a família e para de falar.



"A Hora do Amor" foi primeira a produção de Bergman em língua inglesa. Curiosamente, por exigências dos produtores americanos, a obra foi filmada duplamente, uma versão falada em sueco e outra em inglês, mas foi esta última a que permaneceu para a posteridade. "O Ovo da Serpente", produzido pelo italiano Dino De Laurentis. Mal recebida pela crítica quando lançada, hoje a obra é considerada por muitos a melhor reprodução do surgimento do nazismo já feita pelo Cinema. "Sonata de Outono", tem um dos maiores duelos de atuações já vistos nas telas: Ingrid Bergman, indicada ao Oscar, e Liv Ulmann como mãe e filha se reencontrando após sete anos de distância.



CAIXA BELAS ARTES

Tel.: (11) 2894-5781

19 a 25 de julho