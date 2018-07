Cais do Sertão recebe o projeto 'Uma noite do Museu'

O Centro Cultural Cais do Sertão, no Recife, promove mais uma edição do projeto "Uma noite no museu", que desta vez recebe alunos da Escola Estadual Sizenando Silveira. A ação acontece nesta terça-feira (31), a partir das 18h, no Museu Cais do Sertão, na região central da cidade. A entrada é gratuita.





O projeto conta com a parceria da Secretaria de Educação de Pernambuco e tem como objetivo promover encenações com personagens da cultura do Sertão que interagem com o público, tudo realizado pelos alunos de instituições de ensino públicas estaduais.A ação acontece sempre na última terça-feira de cada mês. Mais informações: 4042-0484.