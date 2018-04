Gisela Sparremberger vive Sônia, uma menina morta que tenta reconstituir sua vida

Depois de uma apresentação especial em Porto Alegre, o espetáculo "Valsa #6" sai em turnê pelo Brasil e sua primeira parada é São Paulo, com sessões nestas terça e quarta-feira (24 e 55), no Teatro Opus.



"Valsa #6", único monólogo de Nelson Rodrigues, ganha uma montagem especial pelas mãos de Caco Coelho. Grande conhecedor das obras de Nelson, Coelho chegou a editar oito livros do dramaturgo e se envolveu com mais de 20 obras do pernambucano.



Agora, em seu novo projeto, Caco convida Gisela Sparremberger para viver Sônia, uma morta de 15 anos. Entre um delírio e outro, a garota tenta montar o quebra-cabeça de suas memórias, para tentar reconstituir sua vida.



Teatro Opus

Tel. (11) 95474-2158

24 e 25 de abril, 21h

R$ 40 a R$ 100