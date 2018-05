Burger Fest chega à sua 12ª edição

Restaurantes especializados também criaram versões novas e exclusivas para o Burger Fest, caso do Ex-Touro, do Prize Burger, entre outros. O primeiro, na Barra da Tijuca, tem pão careca, maionese verde, dois hambúrgueres de wagyu e angus, queijo Monterey, alface, tomate confit, bacon artesanal, picles de cebola roxa (R$ 35). O segundo, no Centro, leva cheddar, maionese de wasabi, rúcula, tomate e cebola crocante no pão brioche (R$ 24,90).O Casarão 1903 oferece a opção de cordeiro em lascas, no pão de aipim com alho poró, queijo de cabra e maionese de canela com hortelã (R$ 28,90), além de uma versão mais tradicional, de fraldinha com bacon e favas, no pão de aipim com alface americana no vinagrete de alho, gruyere e maionese de bacon (R$ 25,90).No Curi Cozinha Brasileira, em Jacarepaguá, o pão é empanado ao estilo italiano com ervas, parmesão e farinha panko, além de geleia de tomate agridoce artesanal, muçarela de búfala, crispy de presunto de parma, tomates grelhados, alface, rúcula e manjericão com molho pesto (R$ 39,90).A versão de frango é do Seu Vidal Sanduicheria, com maionese de limão, queijo minas padrão e alface americana no brioche de ervas (R$ 25). Já a de peixe é oferecida pelo Zazá Bistrô e leva picles de maxixe e molho tártaro de kefir (R$ 38).As opções sem carne são servidas pelo Mama Shelter, em Santa Teresa, em opção de grão de bico com beterraba, guacamole e alface (R$ 34); e no Meza Bar, em Botafogo, com versão de grão de bico, chutney de tomate, folhas de mostarda e maionese de massala (R$ 39).

RESTAURANTES PARTICIPANTES



BALADA MIX



Brooklyn Burger - Hambúrguer de blend artesanal, coberto por queijo meia cura, alface americana, tomate e molho estilo New York, no pão brioche; acompanha batatas fritas.



R$ 29,90



Serviço:

Avenida Érico Veríssimo, 843, Barra da Tijuca. Telefone: (21)2491-6222

Rua Santa Clara, 18, Copacabana. Telefone: (21)3208-2054

Rua Aníbal de Mendonça, 31, Ipanema. Telefone: (21) 3687-8739

Avenida das Américas, 15.500, loja 109, Recreio. Telefone: (21) 2442-9667

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12h às 23h; sábado, das 12h30 à 0h; domingo, das 12h30 às 23h.

Rua Francisco Otaviano, 50, Copacabana. Telefone: (21) 3577-7440.

Av. das Américas, 500, loja 101, Barra da Tijuca. Telefone: (21) 2494-7774

Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 10h às 23h; sexta e sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 23h.



BISTROT BAGATELLE



HAMBURGER - AGUARDANDO



Serviço: Praça Santos Dumont, 31, Gávea. Telefone: (21) 3114-7988. Horário de funcionamento: terça, quarta e domingo, das 19h à 1h; quinta a sábado, das 19h às 2h.



BOTECO COLARINHO



Burger Estrela: Pão de brioche, 200g de carne, queijo serra da estrela, bacon com mel e cebola caramelizada.



R$ 40.



Serviço: Rua Nelson Mandela, 11, Botafogo. Telefone: (21) 2286-5889. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h à 1h.



BRASSERIE MIMOLETTE



Bleu Burger - Blend de carnes bovina e suína, queijo azul maçaricado e compota de cebola; acompanha fritas da casa.



R$ 39.



Serviço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, loja 402 A (Shopping Leblon), Leblon. Telefone: (21) 2529-2614. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 22h; domingo e feriados, das 12h às 21h.



CASARÃO 1903



Live and let die (The Beatles) - Hambúrguer de cordeiro em lascas assado por sete horas com especiarias, servido no pão de aipim com alho poró crocante, queijo de cabra derretido e maionese de canela com hortelã.



R$ 28,90.



Rock'n'roll star (Oasis) - Hambúrguer de fraldinha com bacon e favas, servido no pão de aipim com alface americana a julienne temperada no vinagrete de alho, com queijo gruyere e maionese de bacon.



R$25,90.



Serviço: Rua Marquês de Olinda, 94, Botafogo. Telefone: (21) 3085-6594 | 2551-9749. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 17h30 à 0h.



CT BOUCHERIE



Burst Burger CT - 180g de carne com gordura de chorizo no pão de pimenta, bacon, gruyère, alface, tomate, moutarde de Dijon, ovo, mini alcaparras, cebola roxa; inclui rodízio de acompanhamento.



R$ 52.



Serviço:

Av. Alexandre Ferreira, 66, Jardim Botânico. Telefone: (21) 2266 0838. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 12h às 16h e das 19h às 23h30; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 18h.

Av. das Américas, 7777, Barra da Tijuca (Rio Design Barra). Telefone: (21) 3328 2604. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 23h.



CURI COZINHA BRASILEIRA



Parmegiana Burger - Pão frito empanado ao estilo italiano com ervas frescas, queijo parmesão e farinha panko, hambúrguer de blend puro de filé mignon e picanha (200 g), geleia de tomate agridoce artesanal, lâminas de muçarela de búfala, crispie de presunto de parma, tomates italianos grelhados, mix de alface romana, rúculas frescas e manjericão basílico temperadas com molho pesto; acompanha ketchup artesanal de tomates italianos frescos defumados e grissinis ao parmesão e orégano.



R$ 39,90.



Serviço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 2710, Jacarepaguá. Telefone: (21) 3993-9000. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 15h e das 19h às 23h.



DOMA HAMBUGUERIA



Du Lowder - Pão de brioche com parmesão, 160g do blend da casa, queijo minas padrão, cebola roxa chapeada, molho de tomate caseiro defumado na lenha de cerejeira e bacon artesanal.



R$ 19.



Serviço: Avenida Expedicionário José Amaro, 728, Vila São Luís, Duque de Caxias. Telefone: (21) 97003-9657. Horário de funcionamento: das 19h à 0h.



EX-TOURO



Classudão - Pão careca, maionese verde, dois smash burgers de blend Wagyu e Angus, queijo Monterey, alface, tomate confit, bacon artesanal, picles de cebola roxa.



R$ 35.



Serviço: Avenida das Américas, 12.300, loja 102, Barra da Tijuca. Telefone: (21) 3507-0757. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 19h às 23h30.



FORMIDABLE BISTROT



Le Burger: Black Angus, pão brioche de fermentação natural do Petit Formidable, dijonaise, tomate confit, frisèe e gruyère.



R$ 56 (R$ 98 com foie gras).



Serviço: Rua João Lira, 148, Leblon. Telefone: (21) 2239-7632. Diariamente, das 12h às 23h.



HELL’S BURGER



HAMBURGER - AGUARDANDO



Serviço:

Rua Muniz Barreto, 805, loja I, Botafogo. Telefone: (21) 3579-4824. Horário de funcionamento: de domingo à quinta, das 12h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 1h.

Avenida Olegário Maciel, 101, loja F, Barra da Tijuca. Telefone: (21) 3579-4824. Horário de funcionamento: de terça a quintda, das 16h à 0h; sexta e sábado, das 12h às 2h; domingo, das 12h à 0h.

Rua Gonçalves Dias, 85, loja A, Centro. Telefone: (21) 3579-4824. Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 11h às 19h.



LUCE



Amatriciana Burger - Blend de carnes bovina e suína, aioli, muçarela gratinada, compota picante de bacon e pomodoro, acompanha fritas caseiras.



R$ 36.



Serviço: Estrada da Gávea, 899, loja 301, São Conrado. Telefone: (21) 3324-4421. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h até o último cliente.



MAMA SHELTER



Capreburger - Blend da casa, tomates assados, pesto de manjericão, muçarela de búfala e tapenade; acompanhamento de batatas fritas.



R$ 37.



Vegan Chickburger - Burger vegetariano de grão de bico com beterraba, guacamole e alface; acompanhamento de bataras fritas.

R$ 34.



Serviço: Rua Paschoal Carlos Magno, 5, Santa Teresa. Telefone: (21) 3980-0312. Horário de funcionamento: Diariamente, das 11h às 23h.



MASSA



"Massa" Burger - Hambúrguer de Wagyu, abobrinha grelhada, queijo defumado, bacon crocante e aioli de limão.



R$ 32.



Serviço: Rua Dias Ferreira, 617, Leblon. Telefone: (21) 3985-8191. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 17h e das 19h às 24h; domingo, das 12h30 às 22h.



MEZA BAR



Geraizêro - Burger de linguiça, cebola na cachaça, queijo canastra e salada de couve no pão de pimenta (opcional: burger de carne bovina).



R$ 39.



Déli Burger - Hambúrguer de grão de bico, chutney de tomate, folhas de mostarda e maionese de massala (opcional: burger de carne bovina).



R$ 39.



Serviço: Rua Capitão Salomão, 69, Botafogo. Telefone: (21) 3239-1951. Horário de funcionamento: diariamente, das 18h à 1h.



OS FILHOS DA MÃE



Sensível - 250g de blend da casa, ‘mega’ shitake recheado com mix de queijos e empanado a perfeição e maionese de wasabi no pão brioche.



R$ 34,90.



FDM TEX - Blend FDM Angus e bacon (180g), cobertura de peito bovino desfiado cozido na cerveja preta, molho Jack Daniels e queijo maçaricado no pão australiano.



R$ 35,90.



Serviço: Avenida Genaro de Carvalho, 1.493, loja A/B, Recreio. Telefone: (21) 3596-9549. Horário de funcionamento: Diariamente, das 12h à 0h.



PRIZE BURGER



Tasty Prize - Blend da casa (180 g), queijo cheddar maçaricado, maionese de wasabi, rúcula, tomate e fininhas fatias de cebola crocante no pão brioche.



R$ 24,90.



Serviço: Av. Henrique Valadares, 35, loja C, Centro. Telefone: (21) 2242-1774. Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 11h às 20h; sexta-feira, das 11h às 21h.



QUADRUCCI



Burger Quadrucci - Blend caseiro de carne (220g), pão de leite feito na casa, fatia de tomate caqui marinado e grelhado, muçarela de búfala e aioli de ervas.



R$ 45.



Serviço: Rua Dias Ferreira, 233, Leblon. Telefone: (21) 2512-4551. Horário de funcionamento: Diariamente, das 12h à 1h.



RUBAIYAT



Cabrón: 160 g de carne, guacamole, ‘nachos’ moídos e bacon.



R$ 45.



Serviço: Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico. Telefone: (21) 3204-9999. Horário de funcionamento: Diariamente, das 12h às 0h.



SEU VIDAL SANDUICHERIA



X-Frango - Steak de frango crocante, maionese de limão, queijo minas padrão e alface americana no brioche de ervas.



R$ 25.



X-Egg Bacon - Hambúrguer de picanha, maionese de brasa, queijo gruyère, bacon e ovo frito no pão de batata com parmesão.



R$ 30.



Serviço: Rua Ronald de Carvalho, 275, Copacabana. Telefone: (21) 3439-7719. Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 17h à 0h; sexta-feira, das 17h à 1h; sábado, das 13h à 1h; domingo, das 13h à 0h.



SOCIAL BURGER



Alibaba Burger - pão de brioche, burguer de kafta, queijo branco maçaricado, geleia de damasco, cebola crispy, salsa e cebolinha, acompanhado de maionese de alho.



R$ 29,80.



Serviço: Estrada do Galeão, 1200, Ilha do Governador. Telefone: (21) 3082-5176. Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 17h30 às 23h30; sexta e sábado, das 17h30 à 0h30; domingo, das 17h30 às 23h.



ZAZÁ BISTRÔ



Hambúrguer de peixe crocante - Hambúrguer de peixe empanado com panko, picles de maxixe e molho tártaro de kefir no pãozinho bun feito na casa.



R$ 38.



Serviço: Rua Joana Angélica, 40, Ipanema. Telefone: (21) 22479101. Horário de funcionamento: de segunda a quarta, das 18h30 à 0h30; quinta e sexta, das 12h às 18h e das 19h à 00h30; sábado, das 13h às 18h e das 19h à 1h; domingo, das 13h às 18h e das 19h à 0h. O prato do Burger Fest será servido todos os dias no jantar, e de quinta a domingo também no almoço.



ZUKA



Zuka Burger - picanha, cheddar, alface americana, tomate, cebola roxa, bacon, cornichon e molho secreto no pão com gergelim; acompanhamento de fritas da casa.



R$ 58.



Serviço: Rua Dias Ferreira, 233, loja B, Leblon. Telefone: (21) 3205-7154. Horário de funcionamento: segunda, das 19h à 0h; terça a domingo, das 12h à 0h.