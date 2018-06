Bud Basement une Drop e Heavy Baile com Tropkillaz neste sábado

A programação de festas segue todo o calendário de jogos da Copa do Mundo, misturando projetos bem consolidados na capital

Neste sábado (30), às 22h, o Bud Basement Brasília traz à capital o duo Tropkilazz na festa que vai unir os projetos Drop Like is Hot e Heavy Baile, entre os principais do seguimento que mescla hip-hop, funk e ragga. O evento compõe a programação especial que leva atrações ao porão do Mané Garrincha todos os finais de semana até dia 15 de julho, além dos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo.



Tropkillazz está entre os sons mais influentes do trap brasileiro e já comandou um público de milhares de pessoas no palco principal do Tomorrowland. A dupla que já produziu para diversos nomes do hip-hop como Criolo e Karon Conka, foram os responsáveis pela batida que mistura funk em "Vai Malandra", de Anitta, e "Loko", de MC Kevinho e Busy Signal.



A line da festa conta ainda com Leo Justi, Dj, Thai, MC Tchelinho, Hugo Drop, Torch e TAP. O ingresso, em segundo lote, custa R$60. Vendas pelo aplicativo da Influenza produções.



O Budweiser Basement ocorre em diversas capitais do país e tem como objetivo proporcionar uma experiência diferenciada ao público. A estrutura inclui espaço para games (consoles, sinuca e totó), tatoos e estandes de marcas exclusivas. A área gastronômica conta com Parrila Madri, Dom Franscisco e Baco Pizzaria.



Nos dias de jogos, as partidas de futebol serão transmitidas em telão com visão 360°. A música é garantida nos intervalos das partidas. Na segunda-feira (2), quando a seleção brasileira enfrenta o México, a abertura dos portões será às 10h. As atrações serão Eduardo e Mônica, Marcelo Larbac, Dudu Moreira, Primeiro Beijo, Dj A e Chicco Aquino.



Programação

Confira mais um pouco sobre a programação já confirmada no evento nos próximos dias:



- 07/07 - Miame vs. Push!, às 22h, com MC Marcinho (RJ), Shark (RJ), Tucho (RJ), Djs Push! (BH), Dj A e Paula Torelly



- 14/07 - Closing Basement, às 22h, com Karol Conka



