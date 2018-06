Bud Basement recebe edição da Odara Ôdesce neste sábado

O público vai poder curtir show completo da Malícia Champion e ainda a discotecagem das residentes Allana Marques e Lala K

O verde e amarelo do Brasil vai se misturar ao amarelo e azul da Odara Ôdesce, nesta Copa do Mundo. Isso porque a festa da Golarrolê entrou na programação do Bud Basement, inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha). A programação vai levar brasilidade e tropicalismo ao local, neste sábado (30), a partir das 20h.



Na Odara Ôdesce, o público vai poder curtir a discotecagem das residentes Allana Marques e Lala K e ainda show completo da Malícia Champion. Surgida nas ladeiras de Olinda, a banda Malícia Champion contabiliza seis anos de trajetória agora em 2018. A banda aposta em releituras dos anos 1970 e 1980, Erasmo Carlos, Baby, Pepeu e Novos Baianos, Dalto, Juan Luis Guerra, entre outros.



Idealizado pelo músico Alexandre Urêa (Academia da Berlinda, Eddie), o sexteto – que se completa com as presenças de Marconi (guitarra), André Mucuim (baixo), Antônio Carlos Papito (teclado), Charles (bateria) e Naguê (percussão) é uma das sensações das chamadas prévias carnavalescas de Recife e Olinda.



O Bud Basement está localizado na Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 121, Imbiribeira e conta com quatro lounges, três bares, loja, banca de revista, house mix, espaço de jogos e de grafite, banheiros, dois galpões com barbearia e estúdio de tattoo, palco, arquibancada e telões.



Os ingressos para a noite da Odara Ôdesce custam R$ 50 e estão à venda nas lojas Chilli Beans e Vitabrasilnet e online através dos sites Evenbrite, Ingresso Prime e Bilheteria Digital.