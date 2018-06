Bud Basement promete movimentar o Recife durante a Copa

Inspirado nos icônicos porões de Nova York (EUA) e Berlim (Alemanha), o Bud Basement pretende reunir pessoas que se conectam pela atitude, por meio de uma atmosfera urbana, genuína e contemporânea como a Budweiser. As festas vão acontecer deste sábado (16) ao dia 15 de julho, no Bud Basement (Av. Sul Gov. Cid Sampaio, 121, Imbiribeira).





O Bud Basement terá shows e festas de grandes produtoras da cidade, como Golarrolê (Odara Ôdesce e Maledita), Go! Elephants, Zeroneutro e Devil’s Den, além de lançar a nova label da agência Carvalheira (O Bonde). A programação também vai relembrar um agito que marcou a noite recifense, a Quarta do Migué.



O Bud Basement Recife contará com quatro lounges, quatro bares, loja, banca de revista, house mix, espaço de jogos e de grafite, banheiros, dois galpões com barbearia e estúdio de tattoo, palco, arquibancada e telões. Os ingressos podem ser adquiridos no site Eventbrite e nas lojas Chilli Beans. Os preços variam de R$ 50 a R$ 200 e podem ser adquiridos no Eventbrite e nas lojas Chilli Beans.

Neste sábado (16), o agito começa às 21h e terá shows de Los Sebozos Postizos, Francisco El Hombre, DJ 440. Já no domingo (17), o evento começa às 14h e terá show de Nego do Borel. Nos demais dias o som ficará por conta das bandas Baiana System, Del Rey, Eddie, Johnny Hooker, entre outras atrações.Lá, além de assistir aos jogos em telões que permitem visão 360º, as pessoas poderão desfrutar de serviços de barbearia e estúdio de tatuagem. Para divertir o público, também haverá campeonatos de pebolim e ping pong, uma quadra de street soccer e uma "banca" para os fanáticos por figurinhas terem um ponto de encontro para troca e até disputarem as mais valiosas em campeonatos de ‘bafo’.