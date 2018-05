Brujeria e Krisiun em encontro histórico

Bandas se reúnem nesta terça-feira (22), no Espaço 555

Nesta terça-feira (22), o Espaço 555 celebra um encontro histórico entre o Brujeria e o Krisiun, dois grandes nomes do metal mundial. Dividindo o mesmo palco, eles se apresentam a partir das 19h.



Dois anos após a polêmica F*** Donald Trump Tour, o Brujeria está de volta ao Brasil com os temas de "Pocho Aztlan", seu disco mais recente, lançado em 2016.



Formado no início dos anos 1990, em Los Angeles (EUA), o Brujeria é não só cultuado como tem uma das carreiras mais peculiares do metal mundial. O supergrupo já contou com integrantes de bandas como Fear Factory, Faith No More, Napalm Death, Dead Kennedys, Carcass, At The Gates e Cradle of Filth. Billy Gould (FNM/Jello Biafra & GSM), Dino Cazares (Fear Factory), Shane Embury (Napalm Death) e Jello Biafra (Dead Kennedys, LARD) são só alguns dos membros da fase de maior repercussão do grupo.



Já o Krisiun, um dos nomes mais importantes do metal brasileiro no exterior, faz o show de encerramento oficial da turnê mundial do bem-sucedido álbum "Forged in Fury", lançado em 2015. A banda se prepara para lançar "Scourge of the Enthroned", disco previsto para setembro deste ano.



Formada em 1991, em Porto Alegre, a banda estourou mundialmente como representante do movimento brutal death metal com o lançamento do debut álbum "Black Force Domain", de 1995. No entanto, alcançou a fama internacional em 1998, com o disco "Apocalyptic Revelation", marcado pela música "Kings of Killing".





Espaço 555

Tel. 3221-7663

Terça-feira (22), 19h

R$ 100 a R$ 300