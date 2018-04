Broadway Brasil apresenta espetáculo Cabaret Show no Recife

Projeto vai mostrar o resultado do treinamento com 30 artistas pernambucanos, na Caixa Cultural Recife

Musical será encenado por artistas pernambucanos escolhidos após processo seletivo. O projeto Broadway Brasil Na Estrada vai mostrar o resultado do treinamento com 30 artistas pernambucanos na Caixa Cultural Recife, centro da cidade. O processo envolveu mais de 100 inscritos.



O grande desafio dos selecionados era montar, em cinco dias, os números musicais que compõem o espetáculo "Cabaret Show". Eles estudaram com renomados profissionais do Teatro Musical do Brasil e dos Estados Unidos e se aprofundaram nas técnicas deste universo. O resultado final desta semana de aprendizado será apresentado sábado (7), às 20h, e domingo (8), às 14h e 17h.



O projeto existe desde 2013 e desembarcou pela primeira vez no Recife trazendo uma oportunidade inédita para os artistas pernambucanos e de estados vizinhos mostrarem seus talentos. O Broadway Brasil - Na Estrada é responsável pela imersão cultural fundamentada em quatro masterclasses, além de oficinas de montagem para o musical "Cabaret Show".



Dos 30 participantes selecionados para a edição Recife do projeto, além de pernambucanos, estão artistas do Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Rio de Janeiro. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no local. Mais informações pelo 3425-1915.