Britânico Neil Arnold comanda noite de blues no Recife

O pub britânico The Queen, em Boa Viagem, na zona sul do Recife, será palco da segunda edição do Quinta do Blues, nesta quinta-feira (5). A cada semana um novo artista se apresenta no projeto. Para esta edição, foi escalado o cantor britânico Neil Arnold, que estará acompanhado da sua banda, Josi and The Cats.Neil Arnold é ex integrante da banda Grand Theft e é especialista no slide, som que remete ao blues dos anos 1930 e 1940. O músico já dividiu o palco com grandes artistas como Black Sabbath, Fairport Convention, Atomic Rooster, Edgar Broughton, Idle Race, entre outros.O The Queen (Av. Eng. Domingos Ferreira, 2361, Boa Viagem) funciona a partir das 18h, já o show está marcado para às 21h. O local conta com 15 torneiras de chopps (incuindo os europeus Guinness e London Pride), os mais variados drinks e saborosos petiscos inspirados na culinária britânica. O couvert custa R$ 10.