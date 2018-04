Brian McKnight e Cesar Camargo Mariano fazem show beneficente

Os dois artistas se apresentam nesta quarta-feira, na Sala São Paulo

O segundo concerto da temporada comemorativa dos 20 anos da Associação TUCCA reúne o compositor e arranjador César Camargo Mariano ao lado do cantor e multiinstrumentista norte-americano Brian McKnight, nesta quarta-feira (18), às 21h, na Sala São Paulo.



Com arranjos originais de César Camargo Mariano, a dupla apresenta novas versões para grandes sucessos de McKnight, como "Back at One", "One Last Cry", e "Crazy".



César Camargo Mariano é um dos grandes nomes da música brasileira. Na década de 1960, formou dois importantes grupos: Sambalanço Trio e Som Três. Trabalhou como arranjador para Wilson Simonal e Elis Regina, inclusive no clássico disco "Elis e Tom" (1970), onde além de tudo, foi diretor musical.



Já o norte-americano Brian McKnight tem 25 anos de carreira e 19 discos lançados, e concorreu ao Grammy 16 vezes. Seu trabalho mais recente, "Better", foi lançado em 2016.



Sala São Paulo

Tel. 2344-1051