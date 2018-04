Bregalize promete agitar o Roof Tebas no fim de semana

Dadá Boladão, MC Elvis e as bandas Los Sarrosos e Swing do Amor são algumas das atrações confirmadas no line da festa

O Brega Funk vai tomar conta da festa Bregalize de Verão, que acontece neste sábado (7), a partir das 22h, no Roof Tebas, centro do Recife. Os Mcs Dadá Boladão, Elvis e as bandas Swing do Amor e Los Sarrosos são algumas das atrações que comandam o evento. Nesta edição a festa será com open bar de diversas bebidas.



Como de costume, a DJ residente Riana Uchôa e o inoxidável DJ Val capitaneiam as carrepetas da balada que promete se estender até a manhã do domingo. No repertório do Mc Dadá Boladão, faixas de sucesso como "Joga sujo", "Hoje eu não tô valendo nada" e "Revoltada" não vão faltar na seleção do cantor que é considerando uma das revelações do gênero brega.



Conhecida por ser sinônimo de animação e pista quente, o "brega indie" da banda Los Sarrosos também anima o evento. Com muito funk, arrocha, músicas autorais e ritmos das mais diversas vertentes. Os hits "Shakespeare Apaixonado", "Romeu e Julieta", "História da Vida" e "Eterno amor" são alguns dos clássicos da banda Swing do Amor que também vão embalar a noite.



Além de diversas surpresas preparadas pela produção, a balada será regada com open bar de cerveja e outras bebidas. Os ingressos custam R$ 80 (primeiro lote) e estão disponíveis na Oficina Cabrón (Casa Forte), Pêdu Burguer (Olinda), Redley (shopping Recife) e através do site da Sympla.