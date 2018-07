Brasília Moto Week chega à 15ª edição

Está aberta a 15º edição do "Brasília Moto Week", o maior evento do segmento na América Latina. Além de se reunirem, os fãs de motocicletas poderão assistir shows de atrações nacionais e internacionais. Os destaques desta edição são as ações de sustentabilidade e o protagonismo feminino.





Sustentabilidade será uma das preocupações do "Moto Week". Segundo o organizador Pedro Afonso, árvores serão plantadas para equilibrar a emissão de carbono. Os resíduos deixados pelas festividades serão revertidos em adubo e redução no volume de materiais descartáveis.



Acessibilidade

O "Brasília Moto Week " disponibiliza intérpretes em libras para os shows principais, central de atendimento com monitor em libras, material em braile e arquitetura acessível em todos os pontos do evento.



MOTO WEEK

Até 28/07, na Granja do Torto.

Ing. R$25(meia). Info no capitalmotoweek.com.br

A programação inclui 48 atrações musicais, dentre elas, as bandas "Scalene", "Capital Inicial", "Raimundos" e "Titãs". As opções de lazer e entretenimento são a galeria de arte de Ralfe Braga, bares temáticos, Saloon, exibições do Globo da Morte, Bungee Jump, Luta Livre e cinema ao ar livre. Também haverá a realização de casamentos durante o evento.As mulheres receberão atenção especial, com salão de beleza "Hélio Diff", lojas de roupas e acessórios, espaço zen, tatoo e shows de bandas femininas. Há também programação infantil, como pintura, hortinha e parkour.