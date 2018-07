Brasília Junina realiza última etapa neste final de semana

Brasília Junina

Sexta à domingo, às 18h

Igreja Santa Luzia (Samambaia)

Entrada franca

Classificação livre

O "Circuito Brasília Junina 2018" apresenta sua última etapa neste final de semana, na cidade de Samambaia (DF). No evento, grupos de quadrilha da União Junina disputarão o título de vencedor da temporada pelo coletivo. O primeiro colocado vai representar o Distrito Federal em disputas de quadrilhas juninas ao redor do Brasil.Além das apresentações de dança, a música regional - representada pelo forró - segue como atração, com apresentações do Trio Siridó e de Chicão do Forró.A cultura tradicional também tem vez na Arena Brasília Junina, com a apresentação do Boi de Seu Teodoro, que preserva o folclore centenário do bumba-meu-boi.