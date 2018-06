Brasília Junina abre programação em Ceilândia neste fim de semana

A estrutura abriga artistas e público com área para apresentações de dança e música, praça de alimentação com comidas típicas e espaço para expositores de artesanato. O Circuito Brasília Junina 2018 é realizado pelo Imaginário Cultural em parceria com a Secretaria de Cultura do Distrito Federal.



Até o fim do evento, 40 quadrilhas e 15 grupos musicais se apresentam dentro da programação. A escolha dos artistas é realizada por meio de edital público.



No primeiro fim de semana, a festa de Ceilândia recebe 25 apresentações de grupos da Liga Independente das Quadrilhas Junina do Distrito Federal e Entorno (LINQ-DFE). Os grupos de dança da LINQ-DFE e da União Junina somam pontos durante as etapas apresentadas no Brasília Junina. Os que tiverem melhor pontuação se consagram campeões e ficam aptos para representar o DF em concursos nacionais.

Começam nesta sexta-feira (15) os festejos do Circuito Brasília Junina 2018. A primeira cidade do DF e Entorno a receber as atrações é Ceilândia, a partir do dia 15 de junho.O evento celebra o melhor das tradições juninas com quadrilhas e grupos de forró e música regional. Além de Ceilândia, até 29 de julho, Paranoá, Sobradinho, Águas Lindas de Goiás, São Sebastião, Taguatinga e Samambaia recebem a arena do Brasília Junina nos fins de semana.A série de festejos tem a missão de mapear, valorizar e fomentar a cadeia produtiva dos grupos de cultura popular que promovem a tradição das festas juninas no DF e Entorno. Em cada cidade que recebe o circuito é montada a Arena Brasília Junina.