Boteco Porto Ferrero transmite final da Uefa

A final da UEFA Champions League 2017, que será disputada entre Real Madrid e Liverpool, acontece neste sábado em Kiev, na capital da Ucrânia. Mas quem não pode conferir in loco, além da opção de assistir a partida no cinema, pode conferí-la em um dos bares que irão fazer a transmissão.Uma opção é o Boteco Porto Ferreiro, que fica na avenida Rui Barbosa, 458, no bairro das Graças. Além de assistir a partida com variado cardápio e bebidas, a partir das 15h30 ainda pode curtir o projeto MúsicaPopular do Boteco, que conta com a banda Kid Camaleão.Nas apresentações o grupo mistura vários ritmos e estilos, focando sobretudo nos anos 1990, desde MPB e releituras da obra de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Benjor, Reginaldo Rossi Alceu Valença, Pepeu Gomes e Wilson Simonal, entre outros. Kid Camaleão é a união dos músicos Sérgio Leão, (vocal), Dom Ângelo, (guitarra), Piero Bianchi, (teclado), Gustavo Bigode, (baixo), e Rostan Júnior na bateria.