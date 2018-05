Bob Marley é reverenciado na Terça Negra

Esta terça-feira (15) é dia de celebrar o reggae no Pátio de São Pedro, no centro do Recife. A partir das 20h, a Terça Negra festeja o ritmo, dedicando a noite a um de seus mais lendários defensores e representantes: Bob Marley. Realizado pelo Movimento Negro Unificado, com apoio da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife e do Núcleo da Cultura Afro-brasileira, o evento começa às 20h, é gratuito a aberto ao público.O tributo ao maior expoente do reggae mundial contará com a participação das bandas Massapê, Marlevou e Positividade, que subirá ao palco às 22h, encerrando o evento, mas não a programação preparada para o mês de maio pelo Movimento Negro Unificado.Em celebração ao Dia da África, a Terça Negra terá programação em dobro este mês. No dia 22, o Pátio de São Pedro sedia outra grande festa, com cinco atrações e mais de oito horas de programação. A festa começa às 16h, com uma feira afro de empreendedores e segue, das 19h às 23h, com apresentação do Fórum Permanente de políticas Públicas para Capoeira e apresentações do Balé Afro Magê Molê, do Afoxé Omulu Pá Keru Awo. Mantendo uma tradição cultivada há muitas terças, o encerramento será no embalo do coco, com o Coco dos Pretos.