BNegão e Ricardo Bosisio celebram obra de Dorival Caymmi

Neste sábado (4), às 20h, o teatro do Sesc Santo Amaro recebe BNegão e o violinista Bernardo Bosisio, com uma apresentação especial dedicada a Dorival Caymmi. Na ocasião, a dupla interpreta na íntegra as canções do álbum de estreia do músico, "As Canções Praieiras", de 1954, além de outros temas compostos por Caymmi sobre os mistérios do mar.

Desenvolvido inicialmente como trilha sonora para um espetáculo teatral de uma companhia russa, o repertório do disco compôs um marco fundamental da música brasileira: o primeiro disco gravado/registrado pelo então iniciante e semidesconhecido Dorival Caymmi.

Impactado de forma decisiva pela audição de "Caymmi e Seu Violão", BNegão se influenciou muito pelo trabalho de Dorival. Nascido e criado em Santa Teresa (no centro boêmio do Rio de Janeiro), Bernardo Santos, ao longo de sua caminhada, adotou o codinome BNegão, integrou o Planet Hemp e o Seletores de Frequência.