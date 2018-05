Bita entra no clima junino e leva arraiá para Recife

O mês das festas juninas está chegando e com ele a oportunidade de curtir momentos de muita diversão, danças, ritmos e comidas típicas. O Mundo Bita entra nesse clima e traz uma novidade para os seus shows. Um dos bigodudos mais querido do Brasil e sua turma apresentam o "Arraial do Bita", para divertir ainda mais a criançada.





Os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 30 + 1kg de alimento (social). Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam e ficam no colo dos responsáveis durante a apresentação. As entradas estão à venda na loja Fábula, no shopping Recife. Mais informações pelo telefone 97112-9287.

Neste mês de junho, nos dias 2, 3, 9, 10 e 16, o arraiá estreia na capital pernambucan, no shopping Recife, zona sul da cidade, com uma programação toda especial. A partir das 15h, trio de pé de serra tocando as músicas do Bita, brincadeiras de quermesse, brinquedoteca e um salão de beleza com pinturinhas juninas e penteados para toda a família aproveitar. Às 17h, começa o show "Mundo da Imaginação", o grupo traz 14 músicas do Mundo Bita já reconhecida pelos pais e crianças.Entre as músicas, os personagens interagem com a plateia e estimulam passeios pela imaginação. Os temas que permeiam o show são os mesmos defendidos pelo Mundo Bita nos seis anos de produção de conteúdo. Igualdade entre meninos e meninas, saúde, inclusão, cuidados com a natureza e amor ao próximo, tudo com alegria e respeito à inteligência da criança.