BIG Dia da Música tem mais uma edição neste sábado

Com lineup formado por maioria feminina, evento promove mais de 12h de música

Entre a vanguarda eletrônica de Maria Beraldo, abrindo o palco do selo Risco no centro de São Paulo, às 15h, e as rimas certeiras de Rodrigo Ogi, encerrando a programação do Rap Clandestino no Morfeus às 4h, a capital tem mais uma edição do BIG Dia da Música, com atrações diversificadas e escalação mais de 50% feminina.



A quarta edição do evento ocupa os principais palcos do circuito de música independente da cidade como Associação Cultural Cecília, Breve, Casa do Mancha, Estúdio Aurora, Galeria Olido, Jazz nos Fundos, entre outros, com apresentações Tiê, Luiza Lian, Giovani Cidreira, Tatá Aeroplano, Porcas Borboletas, Kaluv, Érica, e outros artistas.



Lugar de mulher é na música

Em 2018, mais de 50% da programação do BIG Dia da Música são artistas femininas ou bandas com integrantes mulheres. O salto em relação aos 23% no ano passado foi resultado de ação com o Festival Sonora, que realiza na Casa Rosa Flamingo, um dos cinco palcos do festival dedicados ao tema. O Sonora tem como proposta celebrar e discutir a presença das mulheres no cenário musical.





Confira a programação completa:

https://www.bigdiadamusica. com.br/locais